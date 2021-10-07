Вирусолог Бутенко рассказал о росте случаев заражения COVID-19

В России график заболеваемости COVID-19 вновь пошел вверх. Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко прокомментировал ситуацию радио Sputnik.

По его словам, участившиеся случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией некоторые врачи называют четвертой волной пандемии. «Виновником» ухудшения эпидемиологической ситуации стал штамм коронавируса «дельта», уверен Бутенко.

Скорость распространения инфекции связана с коротким инкубационным периодом. А это значит, что у «дельты» скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше, пояснил эксперт. У первых появившихся штаммов инкубационный период длился до четырнадцати дней, а у «дельты» — от двух до четырех дней.

По данным Бутенко, сейчас 85% россиян, попавших в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция», заразились именно штаммом «дельта».

Вирусолог также заявил, что противопоставить опасному патогену могут только усовершенствованные вакцины.

Ранее сингапурский профессор предупредил о появлении новейшего коронавируса Sars-CoV-3.