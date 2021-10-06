Москалькова попросила ФСИН провести проверку в тюремной больнице, где пытали заключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ходатайство о проведении проверки в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области после сообщений о пытках и насилии над заключенными. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе омбудсмена.

«Омбудсмен направила ходатайство с просьбой провести проверочные действия и принять меры к виновным в этой ситуации», — сказали в пресс-службе уполномоченного.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников принял решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам начальника саратовской тюремной больницы для больных туберкулезом и несколько его подчиненных. Кроме того, уволят начальника УФСИН России по Саратовской области Алексея Федотова.

В то же время Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по двум фактам насильственных действий сексуального характера и еще двух — по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения). Следователи начали осмотр всех помещений туберкулезной больницы: изымаются предметы и документы, которые могут иметь значение для установления истины по уголовному делу.