Врач дал советы по борьбе с «осенней хандрой»

Осенью важно принимать качественные витамины, употреблять сезонные продукты питания, не забывать о необходимости физических нагрузок и соблюдать режим сна, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт «Инвитро-Сибирь» Михаил Гумалевский.

«Осенью активируются сезонные простудные вирусы, уменьшается продолжительность светового дня, что воспринимается организмом как стрессовая ситуация. В период таких сезонных колебаний также «колеблется» и истощается организм», — пояснил он.

Человеку необходимо адаптироваться к новым погодным условиям, ведь в этот период организм более восприимчив к различным воспалительным и вирусным заболеваниям, добавил врач.

«Осенью, в период гиповитаминоза, важно принимать качественные витамины, сезонные продукты питания и не забывать о необходимости физических нагрузок. Заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю по 1-1,5 часа — это позволит держать организм в тонусе, избежать потери мышечной массы, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Не менее важен для поддержания бодрости режим сна. Работа организма подчинена определенным биоритмам, поэтому спать нужно правильно: стараться ложиться примерно в одно и то же время, и так же просыпаться», — подчеркнул Гумалевский.

Продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее восьми часов, напомнил он.

«Злоупотребление же кофе и алкоголем не принесет организму пользы. Этими методами не стоит «бодриться», так же, как и энергетическими напитками. Почему? При постоянном их использовании истощаются системы детоксикации организма. Он затрачивает большое количество ресурсов на инактивацию и выведение таких веществ, что создает дополнительный стресс и истощает организм. «Искусственная» бодрость со временем может привести к чрезмерной усталости, так называемому «синдрому отмены», — отметил специалист.

Не стоит налегать и на сладкое, иначе могут развиться метаболический синдром, болезни сосудов и эндокринные патологии вплоть до сахарного диабета второго типа, предупредил Гумалевский.