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Минобрнауки назначило Михаила Гордина и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана

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Пресс-служба ЦИАМ

Должность исполняющего обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана займет Михаил Гордин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

Согласно приказу ведомства, Гордин вступит в полномочия с 7 октября.

Михаил Гордин является выпускником МШТУ им. Н.Э. Баумана. После выпуска он работал научным сотрудником Института системного анализа РАН, позднее занимал должность директора департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР и управляющего директора компании. Гордин также являлся членом правления ООО «СИБУР». Последним местом работы новоназначенного ректора было ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», где он являлся генеральным директором.

Ранее ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров объявил, что уйдет в отставку 15 ноября. Свое решение он объяснил необходимостью думать о будущем университета и перспективе его развития.

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