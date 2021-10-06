В Дагестане призвали сурово наказать избивших мужчину в московском метро

Избивших москвича в метро уроженцев Дагестана следует наказать по всей строгости закона. Об этом «Газете.Ru» сообщил экс-депутат народного собрания Республики Дагестан общественный деятель Тимур Гусаев.

«Иной оценки, кроме как то, что такое преступление должно быть наказано, быть не может. Ни с точки зрения традиций, ни с точки зрения религии оправдать коллективное избиение невозможно. Огромное количество молодых дагестанцев учатся в вузах по всей России, работают в различных сферах, успешны, профессионалы своего дела, а «героями» новостей и социальных сетей становятся отдельные личности с асоциальным поведением», — сказал он.

Он считает, что такое поведение мужчин вызовет негативную реакцию со стороны большинства соотечественников.

«Ни один адекватный дагестанец не приветствует такое поведение, более того, этот инцидент вызвал широкое осуждение этого преступления», — заключил Гусаев.

6 сентября 2021 года в сети было опубликовано видео нападения на пассажира московского метро — трое мужчин набросились на него втроем и избили. Пострадавшего зовут Роман Ковалев, ему 25 лет — он работает барменом.

Конфликт начался с того, что уроженцы Дагестана, по данным Telegram-канал Baza, зайдя в вагон, начали громко разговаривать и материться. Одна из пассажирок попросила их вести себя прилично, после чего ее начали оскорблять. Ковалев вступился за женщину, после чего был избит.

Ранее сообщалось, что суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро.