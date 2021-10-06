Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Теща Шаляпина обвинила его в смерти жены 20:22
Названы новые последствия для Facebook после сбоя 20:20
Прохожие случайно спасли девушку от изнасилования под Томском 20:19
Агент Зинченко отреагировал на критику в адрес спортсмена за фото... 20:15
Поклонники шокированы обнаженной фотосессией Mаneskin 20:13
Минобрнауки назначило Михаила Гордина и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана 20:13
В Госдуме высказались о критике в адрес Зинченко за фото... 20:08
Опубликовано видео драки, после которой началась стрельба в школе в Техасе 20:07
Microsoft опубликовала инструкцию по установке Windows 11 в обход своих... 20:02
Медик подделала справку о вакцинации от ковида за маникюр 20:01

В Дагестане призвали сурово наказать избивших мужчину в московском метро

Избивших москвича в метро уроженцев Дагестана следует наказать по всей строгости закона. Об этом «Газете.Ru» сообщил экс-депутат народного собрания Республики Дагестан общественный деятель Тимур Гусаев.

«Иной оценки, кроме как то, что такое преступление должно быть наказано, быть не может. Ни с точки зрения традиций, ни с точки зрения религии оправдать коллективное избиение невозможно. Огромное количество молодых дагестанцев учатся в вузах по всей России, работают в различных сферах, успешны, профессионалы своего дела, а «героями» новостей и социальных сетей становятся отдельные личности с асоциальным поведением», — сказал он.

Он считает, что такое поведение мужчин вызовет негативную реакцию со стороны большинства соотечественников.

«Ни один адекватный дагестанец не приветствует такое поведение, более того, этот инцидент вызвал широкое осуждение этого преступления», — заключил Гусаев.

6 сентября 2021 года в сети было опубликовано видео нападения на пассажира московского метро — трое мужчин набросились на него втроем и избили. Пострадавшего зовут Роман Ковалев, ему 25 лет — он работает барменом.

Конфликт начался с того, что уроженцы Дагестана, по данным Telegram-канал Baza, зайдя в вагон, начали громко разговаривать и материться. Одна из пассажирок попросила их вести себя прилично, после чего ее начали оскорблять. Ковалев вступился за женщину, после чего был избит.

Ранее сообщалось, что суд арестовал всех троих обвиняемых в избиении пассажира в московском метро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Опубликованы кадры задержания напавших на пассажира московского метро
«За что меня бьют? — Симпатичный»
СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях
«Германия больше не рассчитывает на американскую разведку»
Зачем немецкая армия заказала спутниковые карты российских территорий
В Совфеде рассказали о скончавшемся от коронавируса сенаторе Олеге Селезневе
Адвокат Ефремова рассказал, что актер не жаловался на пытки в Белгородской колонии
В НАТО подтвердили высылку восьми российских дипломатов
В результате стрельбы в школе Техаса пострадали четыре человека
Новости и материалы
Теща Шаляпина обвинила его в смерти жены
Названы новые последствия для Facebook после сбоя
Прохожие случайно спасли девушку от изнасилования под Томском
Агент Зинченко отреагировал на критику в адрес спортсмена за фото с Хабибом
Поклонники шокированы обнаженной фотосессией Mаneskin
Минобрнауки назначило Михаила Гордина и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана
В Госдуме высказались о критике в адрес Зинченко за фото с Хабибом
Опубликовано видео драки, после которой началась стрельба в школе в Техасе
Microsoft опубликовала инструкцию по установке Windows 11 в обход своих запретов
Медик подделала справку о вакцинации от ковида за маникюр
Ученые придумали, как повысить прочность деталей автомобилей и самолетов
«Надеюсь на чудо»: Хованского доставили в суд
В ГТС Украины предложили дополнительные мощности по прокачке газа в Европу
Описано состояние Саакашвили на шестой день голодовки
Фанаты Тейлор Свифт могут решить исход выборов губернатора Вирджинии
Четыре россиянина попали в список лучших футболистов мира
Новак рассказал о закрытии многих производств из-за высоких цен на газ
Путин указал на проблемы газотранспортной системы Украины
Все новости
Продажи в минусе: сентябрь больно ударил по «АвтоВАЗу»
Авторынок на дефиците электроники обвалился на 23%
«Выглядит как сговор»: Кабаева раскритиковала Израиль из-за Авериных
Кабаева обвинила Израиль и судей в сговоре против России
«Ни один кастинг так не проходит»: почему не надо раздеваться по Skype
Как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги
«Это встреча ради встречи, чтобы отчитаться перед избирателями»
Почему Путин и Зеленский не могут провести переговоры
Военные ответили за салют князю Георгию Михайловичу
Шойгу наказал военных, отправивших роту караула на церемонию венчания Романовых
«Пузырь рано или поздно лопается»: чем плох дорогой газ
Эксперты предупредили о риске кризиса и деградации спроса в газовой отрасли
Последствия наводнения в Сочи
Мировой автопром готовится к новой глобальной проблеме
Подорожавший газ поднимет цены на автомобили
Пневмония, расстройство желудка: дети стали чаще и тяжелее болеть COVID-19
Инфекционист Тимаков рассказал о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
«Все решат небольшие партии»: как изменится власть в Германии
Что ждет Россию при правительстве Германии без Меркель
Гвинет Пэлтроу придумала таблетки для повышения либидо. Врачи сомневаются
Почему БАДы не пробудят сексуальное влечение и что поможет на самом деле
«Рынок не терпит суеты и шараханий». Путин назвал главную ошибку Европы
Путин объяснил рекордный рост цен на газ в Европе
«Илья не мог предать Родину, никто не верит в его виновность»
Мать основателя Group-IB Ильи Сачкова написала письмо Путину
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях