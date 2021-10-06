Пьяная бабушка пробралась ночью в аквапарк и сломала на горке ногу

46-летняя британка Клэр Винкерс, которой уже посчастливилось стать бабушкой, выпивала в питейном заведении уже несколько часов к моменту встречи с ее другом, Барри Дугласом. Друзья еще немного выпили, и решили разнообразить досуг, скатившись с горки в аквапарке в два часа ночи, но все пошло не по плану. Об инциденте сообщило издание The Sun.

Они пробрались на территорию аквапарка, нашли горку, в которой на тот момент не работал поток воды, после чего Барри сел сзади Клэр и обхватил ее ногами, чтобы они смогли скатиться вместе. Сначала все шло хорошо, однако уже перед самим спуском на выходе из горки стоял заслон, который ставят сотрудники аквапарка по ночам.

В итоге у обоих друзей оказались раздроблены ступни, а Клэр еще и сломала ногу. Им наложили гипс в больнице, однако женщина останется в инвалидном кресле еще около месяца.

«Мы были идиотами. Пусть это послужит уроком», — сообщила бабушка.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени скончалась после того, как скатилась с горки в аквапарке.