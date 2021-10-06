За время пандемии россияне стали лучше относиться к прививкам

За последние два года жители России стали лучше относиться к прививкам, признавая, что от них больше пользы, чем вреда. Это следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За последние два года <…> доля россиян, признающих полезность прививок, выросла на 4 п.п. (57% в сентябре 2019 г.), а доля тех, кто считает прививки бесполезными, снизилась на 8 п.п. (23% в сентябре 2019 г)», — говорится в сообщении.

Всего 61% жителей страны считают, что прививки приносят пользу и защищают организм человека от различных инфекций. Каждый десятый (11%) россиянин придерживается обратного мнения, а 15% граждан уверены, что прививки не приносят ни пользы, ни вреда.

При этом социологии отмечают, что за последние два года снизилась популярность сезонных прививок от гриппа. В 2019 году процедуру вакцинации прошли 62% россиян, а в 2021 году — 56%. В качестве причин для отказа от прививки респонденты назвали бесполезность (7%), простое нежелание ее делать (7%), отсутствие большого числа контактов с людьми (6%), боязнь последствий (5%), веру в собственный иммунитет (5%), отсутствие веры в прививки (5%), противопоказания (4%) и недоверие к вакцине (4%).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что сейчас в России уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции недостаточно высокий, чтобы прекратить распространение COVID-19 в стране. При этом, по словам главы правительства, во всех регионах России созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку.