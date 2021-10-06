«Наш стыд»: Папа Римский прокомментировал доклад о педофилах в церкви во Франции

Папа Римский Франциск I прокомментировал доклад о тысячах священников-педофилов в католической церкви во Франции, заявив, что испытывает стыд за их преступления, сообщает ТАСС.

«Вчера конференция французских епископов получила доклад независимой комиссии. С 1950 года жертвами сексуального насилия стало внушительное число несовершеннолетних. Я хочу выразить всем жертвам мою искреннюю боль и сопереживание. Это и мой стыд, наш стыд, мой стыд за слишком долгое бездействие церкви», — заявил Франциск I.

Ранее стало известно, что более 200 тыс. детей подверглись насилию со стороны французского духовенства.

По данным отчета Независимой комиссии по сексуальному насилию в церкви (CIASE), с 1950 по 2020 год в рядах католической церкви Франции работали более трех тысяч насильников. Расследование продлилось два с половиной года и проводилось на основе церковных, судебных и полицейских архивов, а также интервью со свидетелями.