В России призвали ввести мораторий на судебное преследование медиков

Российская Национальная медицинская палата призвала на период пандемии коронавируса ввести в стране мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи зараженным SARS-CoV-2 пациентам. Об этом сообщает пресс-служба Нацмедпалаты, передает РИА «Новости».

В организации считают, что данная мера пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность – лечить людей.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время судебных дел, связанных с лечением коронавируса, пока незначительное количество, однако некоторые юридические компании призывают россиян обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда.

«Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных – это военная ситуация», — говорится в заявлении.

В РНМП задались вопросом, если сейчас уже подготовлены двенадцатые временные рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, то значит ли это, первые рекомендации были неправильными.

«Что, нужно всех сажать в тюрьму? На каждую медицинскую организацию подавать иск?»— отметили в палате.

Ранее сообщалось, что ученые определили ключевой фактор выживаемости больных COVID-19.