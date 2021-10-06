Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-чемпион UFC не считает Хабиба лучшим бойцом промоушена 04:55
Суд признал банкротство рыбопромышленной компании, которую хотела купить Собчак 04:46
Канадский вратарь Флери: сомневаюсь, что хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки 04:45
В клубе чемпионата Турции главным тренером назначен действующий игрок 04:39
Верховный суд РФ встал на сторону попавшей в ДТП коровы 04:38
Цукерберг отверг обвинения в алчности Facebook 04:29
Яхта с россиянами потерпела бедствие в Приморье 04:18
У актрисы Лапиной обнаружили опухоль в сердце 03:59
В России захотели по-новому оплачивать отпуск при увольнении 03:52
Сборная России пошутила над представленным логотипом Евро-2024 03:46

Диетолог Сычева порекомендовала не злоупотреблять семечками

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Диетолог Наталья Сычева в интервью радио Sputnik заявила, что ряд видов семечек могут наносить вред здоровью, но некоторые приносят пользу организму.

Она указала, что свойства тыквенных и подсолнечных семечек заметно отличаются.

Как отметила эксперт, в подсолнечных семечках имеются витамины A, E и D. Но в них есть много и полиненасыщенной жирной кислотой омега-6, которой и так перебор в рационе современного человека. А кислот омега-3 в этих семечках мало, рассказала специалист.

«Но когда соотношение их (жирных кислот, – «Газета.Ru») нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме. Я бы ограничивала употребление подсолнечных семечек», – продолжила Сычева.

При этом она отметила пользу тыквенных семечек, которые обладают массой положительных терапевтических свойств и не вредят иммунитету. В частности, в продукте содержится много магния, который хорошо влияет на нервную систему, добавила специалист.

Ранее диетолог назвала продукты, способные регулировать артериальное давление.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
СК завел дело о сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы
Украинка сожгла в квартире $3,5 тыс. из-за «голосов в голове»
УЕФА представил логотип Евро-2024
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за топливного кризиса
Новости и материалы
Экс-чемпион UFC не считает Хабиба лучшим бойцом промоушена
Суд признал банкротство рыбопромышленной компании, которую хотела купить Собчак
Канадский вратарь Флери: сомневаюсь, что хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки
В клубе чемпионата Турции главным тренером назначен действующий игрок
Верховный суд РФ встал на сторону попавшей в ДТП коровы
Цукерберг отверг обвинения в алчности Facebook
Яхта с россиянами потерпела бедствие в Приморье
У актрисы Лапиной обнаружили опухоль в сердце
В России захотели по-новому оплачивать отпуск при увольнении
Сборная России пошутила над представленным логотипом Евро-2024
Россиянам рассказали, как правильно питаться зимой
Серийное производство новых боевых модулей «Нарвал» и «Прометей» начнется с 2022 года
Двум молодым хоккеистам предъявят обвинения в изнасиловании
Исследование показало, что россияне начали покупать больше валюты в сентябре
Пьянка закончилась для забайкальца слабоумием
Директор «ПСЖ» о президенте «Реала» и Мбаппе: неуважение продолжается, это пора прекращать
Байден заявил, что США могут потерять свое экономическое преимущество в мире
Сын экс-диктатора Филиппин будет баллотироваться в президенты страны
Все новости
Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве
Названы самые низкие мосты столицы
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
«Нет четкого плана, чем заменить нефть и газ»
Эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости
«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх
Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России
Лучшие лезгинки Кадырова
Экстремальный маневр: как при выезде на встречку не лишиться прав
Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»
В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам
«Это, конечно, угроза России»: кто и зачем толкает Швецию в НАТО
В Совфеде оценили возможные последствия вступления Стокгольма в Североатлантический альянс
«Мы находимся в зависимости»: чем Россия ответит на глобальный сбой Facebook
Как в Госдуме и Совфеде восприняли масштабный сбой в работе соцсетей
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях