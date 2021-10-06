Диетолог Сычева порекомендовала не злоупотреблять семечками

Диетолог Наталья Сычева в интервью радио Sputnik заявила, что ряд видов семечек могут наносить вред здоровью, но некоторые приносят пользу организму.

Она указала, что свойства тыквенных и подсолнечных семечек заметно отличаются.

Как отметила эксперт, в подсолнечных семечках имеются витамины A, E и D. Но в них есть много и полиненасыщенной жирной кислотой омега-6, которой и так перебор в рационе современного человека. А кислот омега-3 в этих семечках мало, рассказала специалист.

«Но когда соотношение их (жирных кислот, – «Газета.Ru») нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме. Я бы ограничивала употребление подсолнечных семечек», – продолжила Сычева.

При этом она отметила пользу тыквенных семечек, которые обладают массой положительных терапевтических свойств и не вредят иммунитету. В частности, в продукте содержится много магния, который хорошо влияет на нервную систему, добавила специалист.

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