Психолог Хорс рассказал, как диагностировать интернет-зависимость

Как человек может диагностировать у себя зависимость от интернета, рассказал психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. Свой комментарий в эфире «Радио 1″ он дал на фоне произошедшего глобального сбоя в работе соцсетей и мессенджера WhatsApp.

По его словам, в первую очередь человеку следует признать наличие проблемы. Хорс говорит, что если произошедший накануне длительный сбой в соцсетях вызвал чувство сильного беспокойства, есть повод задуматься.

«Цифровая наркомания» , по словам эксперта, проявляется в том, что человек ощущает беспокойство, он чувствует будто «в жизни вдруг что-то потерялось». Это называется абстинентным синдромом, который также проявляется у героиновых наркоманов или курильщиков, уточнил Хорс.

По интенсивности и длительности таких периодов врачи определяют, насколько зависим человек.

Ранее популярный мультсериал «Happy Tree Friends» запретили к распространению в России, признав его наносящим «вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей». Как подобная анимация влияет на детскую психику, рассказал Михаил Хорс.