Под Новосибирском пешеход садился в машину ДПС и случайно выронил килограмм героина

Экипаж ГИБДД в Новосибирской области задержал пешехода с крупной партией героина. Об этом сообщает ««Интерфакс»».

В публикации утверждается, что мужчина направлялся по обочине из села Криводановка в сторону Новосибирска. Из-за того, что на нем не было светоотражающих элементов одежды, что является нарушением Правил дорожного движения, автоинспекторы пригласили пешехода в патрульный автомобиль для составления протокола.

«Мужчина был взволнован и заметно нервничал. Когда он садился в полицейскую машину, обронил черный полиэтиленовый пакет, в котором находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета», — говорится в заявлении МВД по Новосибирской области.

Веществом, по итогам экспертизы, оказался героин массой 1 килограмм.

Оперативниками установлено, что 29-летний мужчина накануне прибыл в Новосибирск из соседнего региона якобы в поисках работы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушении на незаконный оборот наркотиков), задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оправдал бывшего сотрудника Следственного комитета России (СКР) Николая Воробьева по делу о пропаже 11 килограммов кокаина, которые были вещественным доказательством в деле о контрабанде.