Врачи рассказали, что россиян от ковида лечат неэффективными препаратами

Россиян лечат от коронавируса препаратами с недоказанной эффективностью, показал опрос сервиса Vrachu.ru, поступивший в редакцию «Газеты.Ru».

За 4 дня более 1,5 тыс. врачей со всей страны анонимно поделились мнением о том, какова польза в борьбе с COVID-19 от рекомендованных медучреждениям лекарств для лечения пациентов, и о том, что сами врачи считают эффективным и безопасным при лечении болезни.

Опрос проводился в сентябре 2021 года, в списке было 11 лекарств.

Более 50% медиков сообщили, что назначают фавипиравир, имеющий серьезные побочные эффекты. От него могут быть осложнения на сердце, почки и суставы, а также высокий риск для беременных.

При этом в 46,3% случаев врачи назначают умифеновир и в 43,4% — интерферон альфа2в. Эффективность этих препаратов против коронавируса не доказана, как и их безопасность для организма. Кроме того, ВОЗ не включает эти лекарства в свои рекомендации по лечению COVID-19.

«Как мы видим, часто пациентам выписывают лекарства, которые, в лучшем случае, просто бесполезны при COVID-19», — заявил «Газете.Ru» Игорь Степанюков, гендиректор сервиса Vrachu.ru.

С его мнением согласились опрошенные журналистами медики. Они поделились подробностями того, почему в России больных коронавирусом лечат строго определенными препаратами, и почему врачи не могут назначать то, что сами считают необходимым для своих пациентов.