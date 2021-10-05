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Бывший заключенный: людей свозили для пыток в больницу ФСИН со всей Саратовской области

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Заключенных со всей Саратовской области регулярно избивали и насиловали в туберкулезной больнице ОТБ-1 при ФСИН. Об этом «Газете.Ru» сообщил бывший заключенный Роман, комментируя опубликованные проектом Gulagu.net кадры издевательств над осужденными.

«Пытки там — это нормально. Многих привозили в эту туберкулезную больницу якобы на проверку, а сами издевались. Насиловали мужиков швабрами, чтобы денег с них стрясти, либо остудить, если они в колонии себя плохо вели — например, телефон нашли или еще что. Меня тоже несколько раз там избивали», — сказал он.

Подобные издевательства над заключенными практикуются во многих колониях Саратовской области, утверждает Роман.

«Я сидел в разных колониях: в ИК-2 и ИК-13 в Энгельсе, ИК-4 города Пугачева — всего 16 лет по тюрьмам провел. Это происходит везде в Саратовской области, много бывших осужденных обращались с жалобами, но ничего не изменилось. Например, моего сокамерника по ИК-4 во дворе подвесили за ноги и дубинками били. В основном замначальника колонии назначает тех, кто истязает и насилует. Специально выбирают зэков, которые готовы на такое пойти», — заключил он.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России начала проверку информации о пытках в туберкулезной больнице. До этого проверки также инициировали во ФСИН России и Следственном комитете.

По данным информированного источника агентства «Интерфакс», на фоне скандала подал заявление об отставке глава саратовского управления ФСИН Алексей Федотов.

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