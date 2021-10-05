В Оксфордский словарь добавили 26 корейских слов

В Оксфордский словарь английского языка добавили 26 слов из корейского языка из-за возрастающего влияния корейской культуры. Об этом сообщило «Би-би-си».

В новое издание словаря войдут такие слова, как: «халлью» — рост интереса во всем мире к Южной Корее и ее поп-культуре из-за глобального успеха южнокорейской музыки, кино, телевидения, моды и еды, «мукбанг» — обычно транслируемое в прямом эфире видео, в котором человек ест большое количество еды и разговаривает с аудиторией, «бачан» — гарнир из овощей, который подается вместе с рисом как часть типичной корейской трапезы, «тхэквондо» — название популярного вида боевого искусства, и многие другие.

«Мы все сейчас на находимся на гребне корейской волны. Это показывает то, как азиаты в разных частях континента придумывают слова и обмениваются ими в рамках своего местного контекста, а затем знакомят с этими словами остальной англоязычный мир, тем самым позволяя корейской волне продолжать быть рябью в море английских слов», — сообщили издатели словаря.

Ранее в Оксфордский словарь внесли изменения из-за лингвистического влияния COVID-19, добавив такие слова как «самоизоляция» и «социальное дистанцирование».