Попова: Россия осенью и зимой столкнется с двумя новыми штаммами гриппа

Распространение двух новых штаммов гриппа ожидается в России в нынешний эпидемиологический сезон. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По ее словам, особенно подвержены заражению гриппом люди, переболевшие коронавирусом.

«ВОЗ в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Они новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации», — сказала она.

Ранее Попова заявила, что появилась новая группа риска по коронавирусной инфекции. Она отметила, что нарушения в работе иммунной системы после COVID-19 длятся «достаточно долго», и подчеркнула, что переболевшие коронавирусной инфекцией нуждаются в «особом внимании и иммунизации».

До этого глава Роспотребнадзора предложила усилить контроль за соблюдением мер самоизоляции. Приоритетной задачей, по ее словам, должна стать организация системы наблюдения за выполнением требований к зараженным коронавирусом.