В Минтруде предложили упростить найм подростков

Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил упростить наем подростков на отдельные виды работ. Об этом он рассказал на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наем подростков. Это запрос родительской общественности», — сказал Котяков.

Ранее стало известно, что за 2020 год количество активных резюме молодых людей в возрасте 14-18 лет на hh.ru выросло почти в три раза — со 125,1 тыс. до 367,6 тыс.

Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова подчеркнула, что рынке труда отмечается незначительный рост числа представителей молодежи в возрасте 14-20 лет c марта 2020 года по февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.