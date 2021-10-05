Путин объявил 2023-й Годом учителя

В России 2023 год объявлен Годом учителя. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам, будет год учителя, год педагога», — сказал глава государства на встрече с участниками конкурса «Учитель года — 2021».

Лидер также подчеркнул, что подготовка к году учителя начнется в ближайшее время и призвал лауреатов конкурса присоединиться.

Ранее, в День учителя, 5 октября, назвали имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Им стала учитель физики гимназии №16 города Тюмени Екатерина Костылева.

Награждение победителя состоится на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Учителю года России – 2021 будет вручен главный приз конкурса – Большой хрустальный пеликан. Также победитель конкурса станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.