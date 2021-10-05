Частное судно терпит бедствие в Белом море

В Белом море в районе поселка Кашкаранцы тонет частное судно, на борту которого находятся пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе поселка Кашкаранцы в Белом море терпит бедствие частное судно «Фаворит», где на борту находятся пять человек. В настоящее время машинное отделение заливает водой», — заявил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что информация о случившемся уже направлена в Морской спасательный координационный центр.

Ранее в Санкт-Петербурге прогулочный катер столкнулся с опорой Кантемировского моста и затонул. Всего на борту находились четыре человека, трое из них были доставлены в больницу.