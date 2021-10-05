Пенсионерка в Липецке грозилась устроить взрыв в доме, если ей не включат отопление

В городе Лебедянь 61-летняя пенсионерка угрожала взорвать свой дом, если ей не дадут отопление, сообщили в управлении МВД РФ по Липецкой области.

Звонок поступил на номер экстренной службы «112».

«Злоумышленница сообщила о том, что она якобы заложила взрывное устройство и готова взорвать свой подъезд, если ей не подключат отопление», – заявили в пресс-службе ведомства.

Подъезд звонившей обследовали специалисты, они не нашли ни взрывного устройства, ни следов взрывчатых веществ. Пожилую женщину задержали и доставили в местный отдел полиции. Позднее ее отпустили под подписку о невыезде.

Следователи выяснили, что угрожавшая взрывом женщина ранее была судима. Теперь на нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Наказанием для пенсионерки может стать штраф от 200 до 500 тыс. рублей или ограничение свободы сроком до трех лет, или принудительные работы на два-три года.

Ранее сообщалось, что пенсионеров, которым не хватает денег на продукты и на жизнь, призвали устраиваться на подработку.