Подозреваемому в убийстве трех студенток под Оренбургом грозит пожизненное заключение

Подозреваемому в убийстве трех студенток в городе Гае в Оренбургской области в соответствии с УК России может грозить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подозреваемым в убийстве студенток является 29-летний Александр Лазарев. В Гайском городском суде заявляли, что фигурант дела уже признал вину.

Основная статья, которую вменяют мужчине — это «Убийство двух и более лиц».

За совершенное преступление, по максимальной санкции, убийце грозит 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

В деле есть еще две тяжкие статьи: «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней». По этим статьям предусматривается до 15 лет лишения свободы.

Лазарева подозревают в убийстве трех девушек-студенток в городе Гай в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек нашли в квартире, тело еще одной погибшей — у подъезда. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Убийца также поджег квартиру, намереваясь замести следы.

По подозрению в тройном убийстве и изнасиловании Лазарева задержали в Северном районе города Орска. Пытаясь скрыться, он угнал «ВАЗ-2110». Управление Следственного комитета по Оренбургской области подтвердило причастность Лазарева к совершенному преступлению.

Также подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом показал, как убивал одну из девушек.