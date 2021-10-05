Доктор Мясников рассказал, как предотвратить развитие распространенного заболевания

Доктор и телеведущий Александр Мясников дал советы, как не допустить развития остеопороза, популярной болезни среди пожилых. Об этом медик заявил в эфире «О самом главном» на YouTube-канале.

По его словам, чаще всего остеопороз встречается у женщин старшего поколения. Мясников уточнил, что частым проявлением заболевания является сгорбленность.

«Кость начинает размываться, становится хрупкой и пористой, уже не держит», — сказал врач.

Для того чтобы исключить остеопороз, стоит заниматься спортом в детстве. Как пояснил Мясников, костная масса у человека закладывается до 15 лет и если он в этот момент времени не занимается спортом, мало двигается, то к 40 годам костная масса станет теряться естественным путем. При этом чем ниже будет ее уровень, тем быстрее человек достигнет болезненного состояния, заключил телеведущий.

Ранее доктор Мясников предупредил о риске развития рака после COVID-19. Он подчеркнул, что вирусы теоретически способны спровоцировать рак, и коронавирус не исключение.