Следователи рассказали, как сбежавшему из ИВС в Истре Мавриди помогли скрываться

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, который в середине сентября был задержан после побега из изолятора в Истре, организовал в лесу закладку денег благодаря проживающим за границей друзьям. Об этом рассказал замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ Следственного комитете России Руслан Юсупов, передает РИА «Новости».

«Он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег – у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешевый телефон и сим-карту», — рассказал следователь.

В дальнейшем Мафриди связался со своим знакомым, проживающим в другой стране, и попросил у него денег. Из-за того, что осужденный не мог законным способом получить эти деньги, он привлек другого человека, личность которого следствие пока не установило. Тот сделал в лесу закладку, после чего отправил по СМС Мавриди координаты и фотографии места.

В итоге Мавриди оставалось только выкопать деньги. При задержании в рюкзаке мужчины нашли $3 тыс., €1350, 70 тыс. рублей.

Мавриди задержали 13 сентября в московском районе Митино на Дубравской улице. Он был последним участником побега из истринского изолятора, находившимся на свободе.

Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого колбасного короля, владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова.

В тот же день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из ИВС в Истре киллера отправили в лобненский изолятор.