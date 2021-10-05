Против арестованного за убийство студенток в Гае возбудили дела по еще четырем статьям

Против Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области, возбудили уголовные дела по еще четырем статьям. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В результате комплекса произведенных следственных и процессуальных действий, следователями в действиях Александра Лазарева установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела», — заявили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, дела возбуждены по пункту «а» части 3 статьи 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней), по пункту «а» части 3 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней), части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба), а также части 1 статьи 166 УК (неправомерное завладение автомобилем).

Ранее стало известно, что Лазарев уже признался в убийстве девушек и раскаялся.

По данным правоохранительных органов, мужчина уже был судим и отсидел 9,5 лет за убийство. Сообщалось, что отбывая наказание Лазарев вел себя агрессивно и нарушал правила колонии, за что неоднократно отправлялся в ШИЗО, а также получал штрафы и выговоры. Несмотря на это, мужчина вышел по УДО и освободился примерно полгода назад. В связи с этим следствие ходатайствовало о помещении его под стражу до 30 ноября 2021 года.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в Гае были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.