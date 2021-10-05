В Японии загорелся завод по производству фейерверков

В самой северной префектуре Японии Хоккайдо возник пожар на заводе по производству фейерверков. Как сообщает телеканал NHK, предприятие находится в японском городе Отару.

Как минимум три человека были госпитализированы с ожогами, один из них находится в тяжелом состоянии.

Пожарные борются с огнем.

Им мешают периодические залпы фейерверков, местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия.

В России два человека погибли в результате пожара в больнице. В МЧС уточнили, что остальные пациенты были направлены в другие больницы города Кирова.