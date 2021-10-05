Врач Маршинцева рассказала, как понизить давление без лекарств

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как понизить артериальное давления без лекарственных средств, сообщает »Москва 24».

«Контрастный душ поможет немного снизить давление, если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, который плохо себя чувствует», — рассказала медик.

Она подчеркнула, что нужно чередовать теплый и холодный. Помимо этого, Маршинцева порекомендовала пить травяные сборы — они помогут стабилизировать давление. Также не стоит напрягаться при ухудшении самочувствия.

«Например, это могут быть листья брусники, которые можно заваривать и пить в этот период вместо чая», — резюмировала кардиолог.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что атмосферное давление в Москве в воскресенье, 3 октября, стало рекордным за месяц. По словам синоптика, скорее всего, это не последний рекорд октября, и давление в столице продолжит расти. Тишковец рассказал, что в полночь его значение составляло 762,1 мм ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 мм.

Тишковец добавил, что, скорее всего, это не последний рекорд октября, и давление в столице продолжит расти.