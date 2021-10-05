Немецкий депутат подаст иск в суд с требованием признать «Спутник V»

Депутат Бундестага Дитер Дем хочет подать иск в Федеральный административный суд Германии для признания российской вакцины «Спутник V», чтобы получить немецкий сертификат о вакцинации. Об этом он рассказал агентству агентству DPA.

Депутат рассказал, что он получил первый компонент российской вакцины в Москве, а второй в Сан-Марино, после чего вернулся в Германию, где подал заявление на получение сертификата о вакцинации. Но административный земельный суд города Кассель отказал ему в получении документа, объяснив свое решение тем, что привитые «Спутником V» не имеют права на получение немецкого сертификата.

«Данное решение грубо нарушает принцип равенства», — заявил Дем.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет претензий к вакцине от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».