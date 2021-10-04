В Японии обнаружили инфекционное заболевание, вызванное новым вирусом

В Японии обнаружен новый вирус под названием «йезо», способный вызывать острую лихорадку. Об этом сообщает Nature Communications.

По данным ученых, заразиться вирусом можно через укусы клещей. В частности, с 2014 по 2020 год вирус был зафиксирован у семи человек. Все они страдали от лихорадки, снижения количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также нарушения функции печени.

Исследователи из Университета Хоккайдо выяснили, что это ранее неизвестный патоген из рода Orthonairovirus. Скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе в период с 2010 по 2020 год, показал, что антитела к новому вирусу есть у пятнистых оленей и енотов, в то время как его переносчиками оказались клещи острова Хоккайдо.

«Ни один из тех случаев, которые мы знаем, не привел к смертельному исходу, но весьма вероятно, что болезнь может быть обнаружена и за пределами Хоккайдо, поэтому нам необходимо срочно расследовать ее распространение», — отмечают ученые.

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