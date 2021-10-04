В Саратове заявили о массовой гибели аквариумных рыб

Жители Саратова жалуются на массовую гибель аквариумных рыбок. По версии хозяев питомцев, это произошло из-за того, что в водопровод попали вредные вещества. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» горожанин Олег Блинов, в саратовскую прокуратуру была направлена коллективная жалоба от 55 человек.

Он заявил, что заводчики рыб понесли большие убытки из-за случившегося.

«Рыбы погибло не штуками, а ведрами или, если удобно, килограммами. Особенно у тех, кто держит «разводни» большие. Ущерб сложно даже представить, но это далеко не одна сотня тысяч рублей даже», — сказал россиянин.

Он также рассказал, что ответ от городских властей пока не последовал.

«У них все по СанПину. По веществу пока не понятно. Работаем в этом направлении по разным каналам», — продолжил мужчина.

По его словам, с середины сентября текущего года у рыб появилась реакция на подмену воды в аквариуме, даже после отстаивания в течение суток. Жидкость имела молочный цвет, она не пропадала и на следующий день. Как утверждает Блинов, рыбы гибнут по всему Саратову и не привязаны к какой-то определенной территории.

Ранее сообщалось, что в США, на побережье Южной Калифорнии, произошла утечка нефти, которая привела к гибели рыб и птиц. Разлив затронул территорию местного экологического заповедника.