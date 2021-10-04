ФСБ задержала восемь сторонников террористической организации в Москве и Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве и Московской области двух лидеров и шестерых участников ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России)». Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в операции по задержанию также участвовали сотрудники МВД и Росгвардии.

По данным ФСБ, злоумышленники занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого «всемирного халифата». Они стремились разрушить институты светского общества и свергнуть насильственным путем действующую власть. Кроме того, фигуранты распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию.

По местам жительства задержанных оперативники нашли и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, используемых ими при ведении террористической деятельности, отметили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, по каким статьям, не уточняется.

1 октября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии, который готовили сторонники ИГ (организация запрещена в России).

В результате был задержан житель Кабардино-Балкарской Республики 2001 года рождения. Он признался, что планировал устроить теракт в Черкесске в отношении сотрудников правоохранительных органов по указанию боевиков из ИГИЛ.