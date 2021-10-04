Старейший в мире мужчина раскрыл свой секрет долголетия

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал самым старым ныне живущим в мире мужчиной и попал в Книгу рекордов Гиннесса — 10 сентября его возраст составил 112 лет и 211 дней.

Испанец всю жизнь работал сапожником и был одним из основателей местного футбольного клуба — этот вид спорта до сих пор явлется его большой страстью. Мужчина также был счастливо женат, в браке родилось восемь детей. Сейчас он, дедушка 14-и внуков и 22-х правнуков, живет с родственниками, которые ухаживают за ним.

«Спокойная жизнь… и никому не причиняй вреда», — ответил Сатурнино, когда его спросили о секрете его долголетия.

Долгожитель также отметил, что именно благодаря своему небольшому росту — 150 см — он избежал сражений в гражданской войне в Испании, которая началась в 1936 году.

По данным Книги рекордов Гиннесса, в прошлом году самым старым мужчиной в мире стал 112- летний англичанин Боб Уэйтон. В настоящее время самый старый человек в мире — 117-летняя японка Кане Танаке.

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