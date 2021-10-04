Россия стала второй в мире по темпам роста числа камер наблюдения

К концу первого полугодия 2021 года в общественных местах РФ было установлено чуть более 15 млн камер видеонаблюдения — за год их количество выросло на 10,1%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство Telecom Daily.

В публикации отмечается, что Россия по темпам роста парка камер видеонаблюдения уступает только Южной Корее, где количество устройств за год увеличилось на 30%.

При этом по абсолютному числу камер наблюдения Россия занимает третье место в мире после Китая и США, где установлено 200 млн. и 50 млн. таких устройств.

Гендиректор агентства Денис Кусков отметил, что к концу 2021 года разрыв России с Южной Кореей, вероятно, сократится. База камер видеонаблюдения в РФ может вырасти на 16%.

В прошлом году Россия занимала пятое место по приросту базы камер, отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации.