На Байконуре освятили ракету, которая доставит на МКС киноэкипаж

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель, которая должна доставить на орбиту космический корабль «Союз МС-19» со съемочной группой фильма «Вызов» (рабочее название) на борту. Об этом сообщает ТАСС.

На Международную комическую станцию (МКС) полетят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Старт беспрецедентной миссии назначен на 5 октября. Дублирующий экипаж состоит из космонавта Олега Артемьева, актрисы Алены Мордовиной и оператора Алексея Дудина.

«Вызов» — первый художественный фильм, который будет сниматься в космосе на Международной космической станции, это проект госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Ранее Шипенко рассказал, чем он и актриса Юлия Пересильд будут питаться на борту МКС.