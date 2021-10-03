«Гай.РФ»: убитые в Гае студентки были изнасилованы

Три студентки медицинского колледжа, убитые в Оренбургской области, были изнасилованы. Об этом сообщает портал «Гай.РФ» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

«Помимо многочисленных резаных ран на спинах погибших девушек, у них имеются другие телесные повреждения, а также остатки биологических жидкостей, свидетельствующих об изнасиловании», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным портала, в момент убийства девушки были полностью раздеты.

Трагедия произошла в городе Гай в ночь на минувший четверг. Полиция в ходе осмотра квартиры установила, что девушек могли зарубить топором. После убийства преступник поджег квартиру, намереваясь замести следы. В ней были найдены тела двух девушек, тело еще одной погибшей обнаружили возле подъезда. Девушкам было 17, 18 и 19 лет.

СК РФ показал кадры, снятые возле дома и в квартире, где убили трех студенток в городе Гай Оренбургской области: pic.twitter.com/SQxXXkALkO — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 30, 2021

Предполагаемый убийца девушек, 29-летний Александр Лазарев, был задержан в Орске. Во время задержания, когда он пытался уйти от правоохранителей на угнанной машине, по нему стреляли.

Управление Следственного комитета по Оренбургской области заявило, что причастность подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае мужчины подтверждена экспертизой. Ранее Лазарев был осужден за убийство – в 2012 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил ударом ножа в шею владельца бара «Апельсин». Лазареву дали 9,5 лет лишения свободы. Он также был осужден по статье 162 УК РФ за разбой – срок составил три года, но преступник был освобожден досрочно.