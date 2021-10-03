«Талибан*»: на севере Кабула уничтожена группа террористов ИГ*

В движении «Талибан (организация запрещена в России)» заявили, что уничтожили группу террористов «Исламского государства (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник среди талибов.

«Группа боевиков ИГ* была убита в [районе] Хаир-Хана после короткой перестрелки», рассказали в «Талибане».

Как рассказал агентству очевидец, в Хаир-Хане в воскресенье, 3 сентября, была слышна стрельба, причем огонь велся как из легкого, так и из тяжелого оружия.

Ранее сообщалось, что на севере афганской столицы идет перестрелка, которая может быть продолжением прогремевшего около мечети Идгах взрыва.

До этого стало известно, что число погибших в результате взрыва возле мечети увеличилось до 12 человек, 35 пострадали.

Информацию о взрыве подтвердил представитель захватившего власть в стране движения «Талибан» Забихулла Муджахид. Он сообщил, что от взрыва были ранены или даже убиты несколько мирных жителей. Как пишет ТАСС, в момент взрыва в мечети проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида.