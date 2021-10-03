Премьер Грузии назвал Саакашвили опасным и больным человеком

После ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стало понятно, насколько опасен этот человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди». Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Этот человек болен, он просто болен и его нужно лечить. Катастрофа, что этот человек был президентом девять лет. Неслучайно он сотрясал страну 9 лет, и теперь еще девять последних лет. Он сотрясает страну уже 18 лет, и этот человек — постоянный источник дестабилизации... Черт не дает покоя этому человеку, может теперь в тюрьме отдохнет», — сказал премьер.

О том, как Саакашвили попал в Грузию, станет известно «очень скоро», добавил Гарибашвили.

Ранее портал CNews со ссылкой на источник сообщил, что Саакашвили в страну тайно провез водитель трейлера. При этом всю дорогу экс-президент сидел в вентиляционной кабине машины.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.