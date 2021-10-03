В правительстве Чечни объяснили, чем полезны извинения на камеру

Практика публичных извинений на камеру полезна и должна быть распространена повсеместно, считает вице-премьер правительства Чеченской республики Джамбулат Умаров. Свое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми», — пояснил Умаров.

По его словам, при этом неважно, лицемерно ли извинялся человек, потому что он будет «наказан тем негативом, который принесет подобное извинение».

«Способность повиниться ярко свидетельствует о наличии у человека нравственного стержня, мужества и целостности. Извиняться — это не только не позор. Это признание вины и покаяние, доказательство настоящей человечности», — пояснил политик.

Ранее было опубликовано извинение блогера и пранкера родом из Таджикистана Руслана Бобиева (настоящее имя Музаффар), который выложил фотографию на фоне храма Василия Блаженного в Москве, на которой блондинка в полицейском кителе имитирует оральный секс с ним.

Позднее 23-летнего Бобиева и его подругу задержали. На них составили административные протоколы за сопротивление полиции. Кроме того, выяснилось, что уроженец Таджикистана нарушил правила въезда или пребывания в России — то есть, был нелегалом. Блондинкой с резонансной фотосессии оказалась 19-летняя модель Ася Акимова (настоящее имя Анастасия Чистова). На нее также составили еще один протокол за незаконное ношение полицейской формы.