Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае

Telegram-канал «112» опубликовал видео задержания Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области.

На записи видно, как более десяти сотрудников правоохранительных органов ведут к стене мужчину с заведенными за спину руками, после чего укладывают его на асфальт. В конце ролика к месту задержания подъезжает патрульная машина.

Ранее управление Следственного комитета по региону заявило, что причастность Лазарева подтверждена молекулярно-генетической экспертизой.

До этого его соседка рассказала, как он жил в последнее время.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в Гае были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».