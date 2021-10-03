Глава МВД Абхазии отстранен от работы после драки с депутатом

Президент Абхазии Аслан Бжания принял временную отставку главы министерства внутренних дел страны Дмитрия Дбара, сообщает «Sputnik Абхазия».

Дбар сам попросил главу государства отстранить его от работы на время расследования, начатого после драки министра с депутатом Гари Кокая во время празднования Дня независимости в Сухуме. Временно исполнять обязанности главы МВД будет Руслан Ажиба.

Как сообщает Telegram-канал «D News Абхазия», президент страны обратился к партиям, общественным организациям и гражданам с призывом не устраивать несанкционированных акций и митингов на время расследования происшествия.

3 октября Бжания прервал рабочую поездку в Москву и вернулся в Абхазию для проведения закрытого совещания с представителями силовых структур, руководством администрации президента и правительства.

Инцидент произошел 30 сентября в одном из ресторанов в столице Абхазии Сухуме, где на праздновании Дня независимости собрались ветераны Грузино-абхазской войны, а также депутаты местного парламента.

По данным абхазских Telegram-каналов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Гари Кокая дважды выстрелил из пистолета, на шум прибыл министр внутренних дел страны Дмитрий Дбар. После словесной перепалки между депутатом и министром произошла потасовка, в результате которой Кокая получил телесные повреждения.

По данным абхазского МВД, депутат устроил стрельбу у ресторана с преступным умыслом, а при виде сотрудников правоохранительных органов «проявил явную агрессию».