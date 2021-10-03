В Индии самолет застрял под мостом и попал на видео

В Индии самолет застрял под пешеходным тоннелем рядом с аэропортом Дели. Об этом сообщает The Times of India.

Старое воздушное судно было продано новому владельцу, который решил перевезти его в другое место, но не учел размеры самолета. Поэтому при перевозке лайнер заблокировал часть шоссе.

На опубликованном ролике видно, что нос и половина корпуса самолета смогли проехать под пешеходным переходом, а хвостовая часть застряла.

В аэропорту Дели журналистов заверили, что лайнер им не принадлежит.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани. Как заявила пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова, наземная служба аэропорта проявила халатность при буксировке воздушного судна и допустила его столкновение со стоящим бензовозом. Представитель «Победы» добавила, что специалисты технической службы будут направлены в город ближайшим рейсом для оценки повреждения.