Во Франции умер 78-летний миллионер Бернар Тапи

Во Франции на 79-м году жизни от рака умер бизнесмен Бернар Тапи. Об этом в Twitter сообщает AFP со ссылкой на совместное заявление его семьи и группы La Provence, где у Тапи было 89% активов.

Как сообщает агентство, миллионер умер утром 3 октября в 08:40 (09:40 мск).

«Доминик Тапи (жена бизнесмена) и ее дети испытывают бесконечное горе, объявив о смерти ее мужа и их отца Бернарда Тапи в это воскресенье», — говорится в пресс-релизе La Provence.

Тапи начал заниматься бизнесом в 1967 году, когда ему было 24 года. Он основал фирму Bernard Tapie Finances, которая занималась восстановлением обанкротившихся организаций. С 1990 по 1993 год Тапи был владельцем Adidas, а с 1986 по 1994 год — президентом футбольного клуба «Олимпик Марсель».

Кроме того, на рубеже 1980–1990-х Тапи был депутатом Национального собрания Франции. В 1992 и 1993 годах он также занимал пост министра по делам городов в правительстве президента Франции Пьера Береговуа.

В апреле 2021 года стало известно, что на Тапи и его жену напали в их собственном доме в населенном пункте Комб-ла-Вилле в департаменте Сена и Марна. Сообщалось, что супруги спали, когда в дом ворвались грабители. Их сначала избили, а затем связали. Пока пара была обезвожена, из их дома вынести ценные вещи.