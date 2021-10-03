В Петербурге TikTok-блогершу ударили ножом в лицо из-за пиццы

В Санкт-Петербурге рэп-исполнительницу и TikTok-блогершу Сашу Космос, известную так же как RARRI HOOD, ударили ножом в лицо после того, когда она попросила соседей вернуть доставленную им по ошибке пиццу. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

По данным телеканала, девушка вместе с друзьями заказала пиццу, однако курьер по ошибке доставил ее в другую квартиру. Когда молодые люди узнали о путанице, они обратились к соседям с просьбой вернуть заказ. Как оказалось, проживающие в квартире супруги в этот момент были пьяны. Они вооружились ножом и отверткой и набросились на блогершу. В результате девушка получила ножевое ранение в лицо.

На видео слышно, как уже в карете скорой помощи Саша Космос жалуется на головную боль. В ответ медики говорят, что рана оказалась очень глубокой — «до кости».

По данным РЕН.ТВ, после случившегося девушку доставили в стационар.

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