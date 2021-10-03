Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минпросвещения не будет массово закрывать школы из-за пандемии 14:27
Участие футболиста сборной России в матчах квалификации... 14:20
Великобритания планирует заключить больше союзов в сфере безопасности по типу... 14:09
Под Рязанью ребенок расклеил объявления с угрозой расстрелять школу 14:04
В Индии самолет застрял под мостом и попал на видео 13:59
Тарасов считает тренировки наставника Хабиба с Хасбиком хохмой 13:51
Боец UFC Фергюсон — Махачеву: скоро увидимся с тобой и твоим жиртрестом 13:45
Во Франции умер 78-летний миллионер Бернар Тапи 13:43
В ПФР назвали условия досрочной пенсии для предпенсионеров 13:38
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с COVD-19 13:36

В Петербурге TikTok-блогершу ударили ножом в лицо из-за пиццы

close
100%
visnes_criminal/vk.com

В Санкт-Петербурге рэп-исполнительницу и TikTok-блогершу Сашу Космос, известную так же как RARRI HOOD, ударили ножом в лицо после того, когда она попросила соседей вернуть доставленную им по ошибке пиццу. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

По данным телеканала, девушка вместе с друзьями заказала пиццу, однако курьер по ошибке доставил ее в другую квартиру. Когда молодые люди узнали о путанице, они обратились к соседям с просьбой вернуть заказ. Как оказалось, проживающие в квартире супруги в этот момент были пьяны. Они вооружились ножом и отверткой и набросились на блогершу. В результате девушка получила ножевое ранение в лицо.

На видео слышно, как уже в карете скорой помощи Саша Космос жалуется на головную боль. В ответ медики говорят, что рана оказалась очень глубокой — «до кости».

По данным РЕН.ТВ, после случившегося девушку доставили в стационар.

Ранее стало известно об убийстве американской блогерши Габи Петито. Ее тело обнаружили после двух недель поисков.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Выдавал листы на импичмент президента». Что Зеленский не поделил с Разумковым
Эксперты ожидают скорую отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова
«Несомненно, в воскресенье что-то произойдет». В Грузии ожидают протестов после выборов
Правящая партия в Грузии лидирует на местных выборах
Центробанк изменил нормы. Каким клиентам станет сложнее получить кредит
Эксперты оценили новые нормы регулирования выдачи потребительских займов
В ПФР назвали условия досрочной пенсии для предпенсионеров
Полицейские назвали подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области
В России обновлен рекорд по смертям от коронавируса за сутки
Эксперт рассказал, кто в России должен бороться со звонками украинских мошенников
Новости и материалы
Минпросвещения не будет массово закрывать школы из-за пандемии
Участие футболиста сборной России в матчах квалификации ЧМ-2022 под вопросом
Великобритания планирует заключить больше союзов в сфере безопасности по типу AUKUS
Под Рязанью ребенок расклеил объявления с угрозой расстрелять школу
В Индии самолет застрял под мостом и попал на видео
Тарасов считает тренировки наставника Хабиба с Хасбиком хохмой
Боец UFC Фергюсон — Махачеву: скоро увидимся с тобой и твоим жиртрестом
Во Франции умер 78-летний миллионер Бернар Тапи
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с COVD-19
Гаджиев: неназначенный пенальти за игру Дивеева рукой – наглость
Широков о «Спартаке»: победили «Наполи» – ну и что?
Врачи назвали основные симптомы трех типов инсульта
Под Петербургом нашли изуродованное тело женщины
Продюсер Галоян запретил «Тату» исполнять хиты после воссоединения
Тренер Непомнящий: как только появились судьи, начались проблемы
Ветеран ЦСКА: с такой слабой обороной «Спартак» не выдержит напор «Ахмата»
Подозреваемый в расправе над студентками в Гае отсидел девять лет за убийство
Киев ведет переговоры с ЕС о создании телеканала для борьбы дезинформацией РФ
Все новости
«По первым признакам отличить грипп от коронавируса очень сложно»
Эксперт заявил, что потеря обоняния не является основным симптомом COVID-19
«Эпизод с игрой рукой Дивеева выходит за рамки»
Гаджиев назвал наглостью непоставленный пенальти в ворота ЦСКА
«Единого мнения нет». Нужно ли отбирать у школьников смартфон перед уроками
Половина учителей и треть родителей выступили за полный запрет телефонов в школах
Crazy Ivan. Как у берегов США погибла АПЛ К-219
35 лет назад матрос Сергей Преминин предотвратил ядерную катастрофу у побережья США
«Оружие лучше золота». Почем можно купить АК-74 в Киеве
Военнослужащий ВСУ назвал розничные цены на гранатометы и пистолеты на Украине
«Выражение солидарности». Европа собирается учить украинцев воевать с Россией
ЕС может создать военную учебную миссию на Украине
Умер актер Андрей Дубовский
«Мы сегодня — №1 в Европе». Зеленский рассказал о достижениях Украины
Президент Зеленский объяснил, зачем Украина придерживается «наглой» внешней политики
«Он мутирует для более эффективной передачи по воздуху»
В США заявили о «воздушно-капельной» эволюции коронавируса
Месть России: в США призвали ответить Москве на «акустические атаки»
Американский колумнист связал Россию и «гаванский синдром» у сотрудников ЦРУ
Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии
Правящая партия и оппозиция заявляют о своей победе на выборах в Грузии
МИД РФ прокомментировал блокировку белорусской «Комсомолки»
Захарова надеется на соблюдение прав журналистов в Белоруссии
«Эти храбрые люди носят жилеты со взрывчаткой»
Талибы* направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях