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Стали известны подробности убийства студенток в Оренбургской области

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Девушки, убитые в городе Гае Оренбургской области, в момент нападения могли находиться под действием снотворного. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Гай.рф.

По словам источников, когда преступник напал на девушек, две из них крепко спали. Когда убийца начал наносить удары ножом, только одна из жертв проснулась и выбежала на улицу, но не выжила.

Кроме того, по данным портала, в момент убийства все девушки были раздеты.

Предполагается, что пожар убийца устроил специально уже после того, как расправился с девушками, чтобы замести следы.

Тела двух погибших девушек обнаружили в городе Гай 30 сентября после пожара в доме по улице Молодежной. Тело еще одной жертвы с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе дома в 100 метрах от подъезда.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

По данным полиции, в убийстве подозревается 30-летний Александр Вячеславович Лазарев, который ранее уже был судим. Его местонахождение устанавливается.

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