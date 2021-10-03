Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть много яблок

Врач–диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах яблок, отметив, что они укрепляют сосуды и снимают воспаления. Об этом сообщает RT.

«В яблоках еще есть клетчатка, причем растворимая, пектин. Это как раз та клетчатка, которая способна выводить излишки холестерина, токсины, эндотоксины, которые образуются у нас внутри всегда в процессе метаболизма», — сказала она.

В запеченном и замороженном виде в яблоках увеличивается количество калия и минералов, подчеркнула эксперт.

При этом эти фрукты могут вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной кислотностью, а также у пациентов с повреждениями желудочно-кишечного тракта, заявила Соломатина.

Также от сладких яблок нужно воздерживаться людям, страдающим сахарным диабетом, добавила диетолог.

Ранее диетолог Светлана Фус заявила, что людям с обострившимися болезнями органов пищеварения необходимо воздержаться от употребления груш любых видов.