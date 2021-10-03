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Генетик опроверг распространенный миф о «первом» симптоме COVID-19

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Потеря обоняния не является основным симптомом коронавирусной инфекции, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Крайне опасным заблуждением является то, что первый симптом ковида — потеря обоняния. Он появляется лишь на 10 день заболевания. Зачастую цитокиновый шторм, который развивается с первых дней, губит пациента раньше», — объяснил специалист.

Он добавил, что при штаммах «дельта» или «дельта плюс» все меньше людей теряют обоняние по сравнению с уханьским вариантом вируса.

Исаев также отметил, что по первым признакам заболевания дифференцировать грипп и коронавирус очень сложно. Чтобы избежать рисков, генетик посоветовал при первых симптомах делать ПЦР-тест.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как долго длится потеря обоняния при COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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