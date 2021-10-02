В РПЦ порекомендовали красивым девушкам не выходить замуж за неверующих

Священники не рекомендуют браки между верующим и неверующим, поскольку они могут быть непрочными. Соответствующее заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), отвечая на вопрос телезрительницы.

«Вы должны понимать, что если вы — по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз», — сказал он.

По его мнению, необходимо «десять раз подумать», прежде чем выйти замуж «за такого человека».

«Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин», — продолжил Иларион.

Митрополит отметил, что в таком браке будет невозможно повенчаться, а это, как считает он, означает, что брак не будет прочным и может распасться.

Ранее Иларион посоветовал женщинам искать спутника жизни в православных храмах.