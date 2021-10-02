Заключенные обстреляли полицию в эквадорской тюрьме

Заключенные тюрьмы в Гуаякиле, где ранее прошли крупные беспорядки, открыли огонь по полиции в ходе осмотра помещений. Об этом полиция Эквадора сообщила в Twitter.

«Во время инспекции эквадорской полиции в центре лишения свободы Гуаяс №1 заключенные открыли по ним огонь. Инцидент был сразу же нейтрализован. В настоящее время в тюрьме поддерживается контроль и порядок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у заключенных было изъято пять единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и мобильные телефоны. Данных о пострадавших не приводится.

Ранее на этой неделе не менее 116 человек погибли в результате перестрелки в тюрьме Эквадора — это стало крупнейшим по числу жертв инцидентом в пенитенциарной системе стране.

Президент республики Гильермо Лассо подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней с тем, чтобы восстановить порядок и предотвратить новые случаи насилия.