Невролог Евдокимов рассказал о простых упражнениях для лечения сколиоза

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов в интервью изданию NEWS.ru рассказал о простых упражнениях для лечения сколиоза.

По словам специалиста, необходимо уделять внимание профилактике заболеваний, которые связаны с нарушениями осанки. Доктор отметил, что почти все из них можно вылечить, если не произошло очень грубых изменений в позвонках. В первую очередь необходимо начать активно двигаться.

«Если вы очень долго сидите, то логично, что нужно подвигать всеми отделами позвоночника и тела, которые у нас максимально не двигались. Это грудной, поясничный и шейный отделы», — сказал Евдокимов.

Он посоветовал делать простую гимнастику, уделяя ей хотя бы 15 минут своего времени в день.

Для профилактики сколиоза, как считает врач, можно заниматься в спортзале, с тренером или самостоятельно выполнять обычные разминочные упражнения, в ходе которых задействуются сгибательные и разгибательные группы мышц. В частности, если в течение рабочего дня голова повернута в одну определенную сторону, можно совершать простые ротационные движения. При долгом сидячем или лежачем положении следует делать базовые упражнения на сгибание и разгибание спины, подъем коленей, что поможет избавиться от боли и напряжения, указал медик.

Он также отметил, что выполняя базовые движения, человек «профилактирует все виды застойных явлений и разрушение позвоночника».

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