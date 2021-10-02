Синоптики предупредили москвичей о «барической горе»

Центр погоды «Фобос» предупредил жителей Москвы о появлении «барической горы».

«Уже сегодня утром в столице обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления. В 9 часов утра на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году. В последующие дни давление продолжит повышаться и выйдет на максимум в начале новой недели», — говорится в публикации на сайте центра.

Так, 4 и 5 сентября показания барометров будут на 20-22 единицы выше нормы (768 мм рт. ст.). Такие показатели сопоставимы с погружением в шахту глубиной около 220 метров.

Понижение атмосферного давления начнется со среды, 6 октября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первая половина октября в Москве будет «марсианской». По его прогнозам, ожидается дефицит осадков, который может достигать 60%, взвесь пыли, температура воздуха будет чуть теплее нормы.