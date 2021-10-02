Кардиолог Иванов назвал продукты, вызывающие гипертонию

Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов назвал продукты, употребление которых может стать причиной гипертонии.

Чтобы предотвратить развитие заболевания, необходимо есть меньше соли, полуфабрикатов и придерживаться рационального питания, чтобы не было избыточной массы тела.

«Также нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения. Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени», — рассказал специалист в интервью «Парламентской газете».

Также Иванов посоветовал отказаться от чрезмерного употребления «быстрых» углеводов, так как они могу привести к сахарному диабету второго типа.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках гипертоников.